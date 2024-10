Hollywood jelenlegi legnagyobb botrányát mutatták be a Patrióta legújabb videójában. Azok után, hogy szeptemberben letartóztatták Sean Diddy Combs amerikai producert, egyre több feltételezés látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy többen is tudhattak róla, sőt részt is vehettek a rapper szexuális és erőszakos bűncselekményeiben. Sebestyén Janka mindent töviről hegyire elmagyaráz.

00:00-04:18 Hollywood legnagyobb botránya 04:19-05:07 Iratkozzatok fel! 05:08-06:42 Kik az érintettek? 06:43-09:21 Beyoncé és gyilkosságok 09:22-11:13 Justin Bieber és a többiek 11:14-12:26 Liberális elit 12:27-15:05 Diddy, Obama és Hillary 15:06-15:53 Epstein és Weinsten 15:54-17:22 A liberális Hollywood dekadenciája

