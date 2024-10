Szánthó Miklós: Azért támadják Izraelt, mert létezik!

Az Alapjogokért Központ konferenciáján megemlékeztek az október 7-én a Hamász által elkövetett súlyos csapásról Izrael ellen - írta a Magyar Nemzet.

Az a tény, hogy Izrael virágzó, sikeres állam, dührohamot gerjeszt sokakban

– hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a köszöntő beszédében.

Véleménye szerint a „cancel culture” újra visszahozza az antiszemitizmust napjainkban, csak álcázott formában.

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója nyitotta meg az eseményt és hangsúlyozta, hogy ez a második ilyen jellegű konferencia, amelyet sikerült Magyarországon megszervezni, mert ma országunk a legbiztonságosabb hely a zsidó közösség számára is.

Itt megvédjük a határainkat, itt nem égetnek izraeli vagy akár magyar zászlókat, nem engedjük be a woke-ot az egyetemekre.

– hangsúlyozta Szánthó Miklós. Beszédében kitért Donald Trump amerikai elnökjelöltre is, akit erős vezetőnek nevezett, elmondása szerint amennyiben ő lett volna az Amerikai Egyesült Államok élén, az október 7-i mészárlás nem következett volna be. Az Alapjogokért Központ főigazgatója bírálta a brüsszeli vezetőket is, akik nem akarják megérteni Magyarországot.

Hangsúlyozta azt is, hogy napjainkban két erő harcol a „civilizáció lelkéért”.

Napjainkban egymással szemben két erő áll: egyik az életet, a másik a rombolást képviseli.

– mondta Szánthó Miklós, majd hozzátette:

Mi vagyunk azok, akik megértik mélyen gyökerező hitünk és etikánk döntő fontosságát. Úgy tekintünk a nemzetre, mint elődeink sok évszázados kemény munkájának hagyatékára és önmagunkra, mint gyermekeink jövőjének őrzőjére. Nincs más választásunk, mint elfogadni a valóságot olyannak, amilyen. Ezért szükségképpen realisták vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy mi vagyunk a józan ész.

Szánthó Miklós beszédében párhuzamot vont a magyar és a zsidó nemzet között, elmondása szerint Izrael ugyanazokért az értékekért küzd, amelyeket Magyarország is képvisel.

Izrael és Magyarország ugyanazt keresik: a szuverenitást és az igazságos békét. Békét viszont csak az erősebb teremthet meg

– zárta a gondolatait az Alapjogokért Központ főigazgatója.