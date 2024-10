Kiderült, hogyan változik a szemétszállítás a hosszú hétvégén

A MOHU Budapest Zrt. munkatársai

a hosszú hétvégén (november 1. és 3. között) is a már megszokott, az adott napi menetrend szerint szállítják el a háztartási és a szelektív hulladékot a fővárosban és egyes agglomerációs településeken

- közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, hogy pénteken a lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok és az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. Hozzátették, hogy bizonyos Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, valamint hulladékudvarok szombaton és vasárnap is nyitva lesznek 8 óra és 16:30 között.

Illusztráció!

Fotó: MTI

