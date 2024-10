Szijjártó Péter: Az 1848-as forradalom és szabadságharc üzenete összefogásra szólítja a nemzetet

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ugyan az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, fontos a közös emlékezés. "Mert a magyarok szívéből kedves barátaim, semmi nem tudja kitörölni 1848-at, pontosan ugyanúgy, ahogy 1956-ot vagy 1989-et sem" - jelentette ki.

Október 6-án a Kárpát-medence valamennyi szeglete és a diaszpóra teljes magyarsága ide, Arad felé fordul, és főhajtással emlékezik a mártírokra

- hangsúlyozta. "Az 1848-49-es események a magyarok számára egyet jelentenek a bátorsággal. Világossá tettük akkor is, ahogyan világossá tettük azóta többször is, hogy a nemzeti függetlenségért a legnagyobb túlerővel szemben is fel kell venni, és ezért fel is vettük mindig a harcot" - szögezte le.

Szijjártó Péter

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

"Számunkra a szabadságharc nem egy szabadon választott gyakorlat, nem egy opcionális valami. És ezt bizonyítottuk elégszer. Ha kellett, akkor az oszmán, ha kellett, akkor a Habsburg, ha kellett, akkor a szovjet birodalommal szemben. Mi mindig kiálltunk, és ha megfogyva bár, de törve nem, végül mindig életben maradtunk. A magyar egy szabadságharcos nemzet. Egy olyan nemzet, amely eddig is ott állt, és mindig ott fog állni az őt megszálló birodalmak sírjainál" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az 1848-49-es események hősöket szültek, s ez a dicsőséges korszak ma is egyet jelent a hazaszeretettel.

Az 1848-as forradalmárok és honvédek hazaszeretete pedig mutatja nekünk a helyes utat, és ösztönöz minket arra, hogy gondoskodjunk a családjainkról, védelmezzük az országunkat, a munkánkkal és a tudásunkkal, szorgalmunkkal pedig építsük a nemzetet

- mondta. "Én hiszem azt, hogy az elmúlt tizennégy esztendő során elég bizonyítékot szolgáltatott a polgári kereszténydemokrata magyar kormány arra, hogy 1848 szellemében vezeti, vezetjük Magyarországot, hiszen számunkra a nemzeti függetlenség, hőseink emlékezetének ápolása és a hazaszeretet nem lehet alku tárgya" - fűzte hozzá.

"Mi ki merjük mondani, hogy a '48-as forradalom és szabadságharc üzenete túlnyúlik az országhatáron, és összefogásra szólítja a nemzetet. Minden magyar emberre számítunk nemzetünk sorsának jobbra fordítása érdekében" - folytatta. Majd kiemelte, hogy a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, amelynek legfőbb gondolata, hogy minden magyar ember felelős minden magyar emberért.

Csak összefogva, összekapaszkodva tudjuk megőrizni mindazt, amit a történelem során az elődeinktől örököltünk, és csak így tudunk büszkék lenni mindarra, amit a történelem során elértünk

- húzta alá. Úgy vélekedett, hogy a szabadság talán hazánk legfontosabb nemzeti értéke, amely azt jelenti, hogy mi magunk döntünk a saját sorsunkról és a saját jövőnkről. "Történelmünk meglehetősen viharos, de hiába ez a viharosság, mi magyarok mindig ugyanazt akartuk itt a Kárpátok alatt. Ezt a márciusi ifjak fogalmazták meg talán a legjobban. Legyen béke, szabadság és egyetértés" - hangsúlyozta.