Szijjártó Péter: Egyre bővül a Bosznia és Magyarország közötti kereskedelem

A kormány továbbra is minden támogatást megad a nyugat-balkáni terjeszkedés felé kacsingató cégek számára, amelyek így sokat profitálhatnak a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti, politikailag akadálytalan kapcsolatokból is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Magyarország és a Bosznia-hercegovinai Föderáció közötti üzleti fórumon arról számolt be, hogy a találkozó kiváló lehetőséget nyújt a vállalatközi együttműködések építésére. Elmondta, hogy a részt vevő magyar cégek a maguk ágazatában a világ vezetői közé tartoznak, legyen szó a gépiparról, a környezetiparról, az energetikáról vagy a mezőgazdaságról és az élelmiszeriparról. Kiemelte, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke az elmúlt években már bőven az 500 millió euró felett stabilizálódott, tehát "nem a szűz hóban kell lépkedni".

Továbbá kitért arra is, hogy a magyar export legnagyobb részét az agrár-, a gép-, a gyógyszer- és a vegyipari szektor adja, míg hazánk elsősorban fémipari termékeket importál a nyugat-balkáni országból. "Magyarország kormánya a jövőben is minden támogatást megad azon magyar vállalatok számára, amelyek a külgazdasági vállalati stratégiájukban a Nyugat-Balkán irányába kacsingatnak. Különösen számíthatnak ránk azok a vállalatok, amelyek beruházásokat akarnak létrehozni ebben a térségben, de ugyanígy a kereskedelmi célokkal rendelkező vállalatokat is szívesen segítjük" - szögezte le. Majd megerősítette, hogy a kormány az eddigiekhez hasonlóan jövőre is biztosítani fogja a megjelenési lehetőséget a hazai cégek számára a boszniai Mostarban és Tesanjban tervezett kereskedelmi vásáron. Emellett pedig az Eximbank pénzügyi szolgáltatásai is rendelkezésre állnak a továbbiakban is. Jó hírnek nevezte, hogy a két ország között nincsenek nyitott kérdések.

"A politikai szempontból akadálytalan kapcsolatok jelentik a lehetőséget arra, hogy önök egymással itt a mai napon eredményes kapcsolatfelvételt tudjanak végrehajtani" - fogalmazott. Szijjártó Péter a harminckét bosznia-hercegovinai és több mint hatvan magyar cégvezető részvételével megtartott rendezvényen aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ az ismételt blokkosodás felé halad, és hangsúlyozta, hogy ez ellentétes hazánk érdekeivel. "Mi továbbra is azt szorgalmazzuk, azért próbálunk dolgozni, hogy a következő éveket a konnektivitás, vagyis az összeköttetések határozzák meg a blokkosodás helyett" - mondta. Aláhúzta, hogy Magyarország exportorientált gazdaság, ezért fontos nemzeti érdeke a súrlódásmentes kapcsolódás a nemzetközi kereskedelmi vérkeringésbe. Ennek kapcsán arról is beszámolt, hogy a magyar gazdaság tavaly minden nehézség és inflációs nyomás ellenére sikeres évet zárt, ugyanis az export 150 milliárd euró körül alakult, ami azt jelenti, hogy tizenöt év alatt háromszorosára nőtt a kivitel értéke.