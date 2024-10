Szijjártó Péter: Európának érdeke a béke megteremtése, a migráció megfékezése és a versenyképesség javítása

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Salzburgi Európa-csúcstalálkozón elmondott beszédében mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az EU is rendkívüli kihívásokkal néz szembe mind a fizikai, mind a gazdasági biztonságát illetően. Rámutatott, hogy Ukrajnában már mintegy ezer napja háború dúl, s ezzel párhuzamosan immár tíz éve szembesül a kontinens tömeges illegális migrációs áradatokkal, ráadásul a gazdasági kérdések is erősen ideológiai színezetet kaptak a közösségben. "Hogy mit javasolnánk, szerintünk mi lenne az Európai Unió érdeke? Ez nem egy mainstream álláspont lesz. (...) De mi abban hiszünk, hogy Európának érdeke, hogy Ukrajnában a béke felé haladjanak a dolgok. Európának érdeke, hogy végre megfékezze a migrációs hullámokat. És Európának érdeke az is, hogy a gazdaságban józan észen alapuló döntéseket hajtson végre" - sorolta.

Majd aláhúzta, hogy ebből Magyarország kész kivenni a részét, és kiemelte, hogy a kormány külpolitikai stratégiája három dologra alapul: "minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az ukrajnai béke elérését célozza, mindent megteszünk a nemzeti szuverenitás megőrzése és a gazdasági semlegesség érdekében". Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Európában konszenzus van arról, hogy Ukrajnában nagy a baj, és még a mostaninál is nagyobb lehet, a harcok egyre hevesebbek, a tél közeledik, a szankciók pedig nem működnek. Szavai szerint a kérdés csupán az, hogy mindebből milyen következtetéseket kell levonni, s ezen a téren két megközelítés létezik. Az egyik a fegyverszállítások fokozásának, a további szankciók elfogadásának, az átadott fegyverek oroszországi célpontok elleni bevethetőségének pártján áll.

A másik megközelítés szerint fegyverszállítás helyett tárgyalásokat kellene kezdenünk, és végül békés megoldást kellene találnunk, hogy megmentsük az emberi életeket"

- jelentette ki.

"A két megközelítés közötti különbség az, hogy az első már ezer napja tart és egyszerűen nem működik. A második megközelítésnek pedig eddig esélye sem volt. Úgy gondoljuk tehát, hogy esélyt kellene adni a második megközelítésnek. Megpróbálnunk arra koncentrálni, hogy hogyan lehet békét teremteni, és hogyan ne hosszabbítsuk meg a háborút" - tette hozzá. Ezt követően rátért a szuverenitás védelmére, külön érintve a migráció témáját is. Emlékeztetett, hogy Magyarország jelenleg pénzügyi szankciók alatt áll, és azt mondta, hogy ennek oka, hogy hazánk az EU külső határait védi, világossá téve, hogy senki nem léphet be illegálisan az ország területére. Tudatta, hogy a hatóságok az utóbbi évek folyamán több mint félmillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.