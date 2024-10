Szijjártó Péter: Egyre szorosabb a kapcsolat Magyarország és Kirgizisztán között

A tárcavezető a kirgiz elnök látogatása kapcsán arról számolt be, hogy a két ország közötti kapcsolatok egyre szorosabbak, a kereskedelmi forgalom tavaly megdőlt, és idén is jelentős növekedést mutatott fel. Elmondta, hogy a magyar vállalatok egyre nagyobb sikereket tudnak elérni Kirgizisztán piacán, többek között az egészség- és gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, a vetőmagágazatban. Üdvözölte, hogy a néhány éve 16 millió dolláros tőkével létrehozott kirgiz-magyar fejlesztési alapból is már két gépipari és egy állattenyésztési közös beruházást sikerült finanszírozni, és jelenleg is zajlik egy vízenergia-hasznosítási beruházás vizsgálata. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország nagyra értékeli Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni globális küzdelemben.

Ha Közép-Ázsiában nem lenne sikeres a terrorellenes küzdelem, akkor azt itt, Európában egy tovább növekedő migrációs nyomás formájában mi is éreznénk ( ... )Ezért nagyra becsüljük Kirgizisztán terrorellenes tevékenységét, és erre tekintettel támogatjuk azt, hogy Kirgizisztán megválasztásra kerüljön az ENSZ Biztonsági Tanácsába nem állandó tagként

- tette hozzá. A miniszter ezt követően arra is kitért, hogy mind a két ország a globális békepárti többséghez tartozik.

Együtt valljuk, hogy a háborúnak Ukrajnában nincs megoldása a csatatéren, a fegyverszállítások nem hoznak megoldást. A megoldást, a békét a tárgyalóasztalnál kell keresi, így lehet emberéleteket menteni ( ... ) A közép-ázsiai térség dinamikusan fejlődik. Én emlékszem rá, hogy amikor a 2010-es évek elején elkezdtük a kapcsolatépítést ezzel a régióval, akkor vagy kinevettek minket a barátaink, vagy szidtak minket miatta, most meg már gyakorlatilag az európai vezetők egymásnak adják a kilincset ebben a térségben

- jelentette ki. A miniszter úgy összegzett, hogy mi tehát idejében ébredtünk, és bőven előttük kezdtük el építeni a kapcsolatainkat, amelyből Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalatok eddig sokat profitáltak.