Szijjártó Péter: A magyar-szerb együttműködés kulcsfontosságú az energiabiztonság garantálásában

Ezután kifejtette, hogy a két ország a kőolajszállítás területén is folytatja az együttműködést, korábban arról is megállapodás született, hogy új vezeték épül Százhalombatta és Újvidék között. A 310 kilométer hosszú vezeték beruházási költsége félmilliárd euró körül lesz, az építkezés pedig jövőre kezdődhet el, miután december 10-re elkészül a megvalósíthatósági tanulmány, majd a környezeti hatástanulmány készítése is elindulhat. Az építkezés három-három és fél évet vesz majd igénybe - tájékoztatott.

Majd fontos feladatnak nevezte a megegyezést a határmetszési pontot illetően, ami már megtörtént. "Korábban eldöntöttük, hogy megduplázzuk a villamosenergia-átmenet kapacitását. Erre vonatkozólag az előkészítő munkák zajlanak, a határátmenetet kijelöltük, és 2028-ra itt is készen leszünk" - tudatta.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy a kétoldalú kereskedelem folyamatosan rekordközelben van, értéke nagyjából ötmilliárd euró körül alakul.

És ezért rendkívül fontos, hogy a két ország közötti kereskedelem fizikailag is akadálymentesen tudjon megtörténni. Mindez igaz a közúti és a vasúti szállításokra is"

- húzta alá. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a legforgalmasabb közúti határátkelőhelyeken kétszáz fővel növelték a vámosok számát a magyar oldalon, hogy a várakozási időket csökkenteni lehessen.

Valamint kiemelte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi déli szakaszán mindkét vágányt 150 kilométer hosszan lefektették, ezáltal az év végére elérik ezen szakasz műszaki készültségét, és így az északi szakaszon is megindult a kivitelezés.

"Ez azt jelenti, hogy magyar oldalon is 2026-ra a munkálatokat be fogjuk fejezni" - fogalmazott.

Továbbá bejelentette, hogy Belgrádban új nemzeti stadion építése kezdődik rövidesen, az ezt villamos energiával ellátó harmadik generációs erőmű kivitelezésében pedig az MVM is szerepet kapott.