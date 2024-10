Szijjártó Péter: Meg kell akadályozni egy újabb gazdasági hidegháború kitörését

A tárcavezető az Unilever Magyarország Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a brit hátterű vállalat dezodorgyártó üzemet hoz létre Nyírbátorban - írja az MTI.

A 30 milliárd forintos projektet az állam 3,9 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrejöttéhez.

Az itt előállított termékek több mint 90 százalékát pedig a külpiacokon fogják értékesíteni - tájékoztatott. Beszédében aláhúzta, hogy az Unilever magyarországi üzemében gyártott termékeket a világ több mint száz országában értékesítik ma is, Kanadától Szingapúrig, Németországtól a Dél-afrikai Köztársaságig. A vállalat a világpiac vezetője a maga területén, háromszáz gyárat működtet világszerte, így a beruházásért éles nemzetközi verseny folyt.

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Üdvözölte, hogy még a Brexit ellenére sem szakadt meg a gazdasági együttműködés lendülete Magyarország és az Egyesült Királyság között, hiszen a brit vállalatok továbbra is a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, több mint 50 ezer embernek adva munkát. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi instabil globális környezetben a magyar kormány feladata a gazdasági stabilitás és a munkahelyek biztosítása.

"Ennek egyik fontos alapja volt a tavalyi esztendőben az az erőfeszítésünk, amely arra irányult, hogy a külső okok miatt megjelent drámai inflációs emelkedést megállítsuk, visszafordítsuk.

És ez sikerült is, sikerült letornázni az inflációt nem könnyű és nem is gyenge mutatványokkal

- mondta. "Ennek sikerét talán az is jelzi, hogy a velünk szemben pozitív elfogultsággal nagyon nehezen vádolható Európai Bizottság és IMF a jövő évre a magyar gazdaság növekedését az európai élbolyba várja, és a hitelminősítők, akik szintén gyakran operálnak kevésbé tényszerű adatokkal, ugyancsak pozitívnak és stabilnak minősítik Magyarország kilátásait" - tette hozzá.

"A másik fontos alapja a stabilitás megőrzésének, hogy továbbra is garantáljuk, hogy Magyarországon mindenki, aki akar, az tudjon is dolgozni" - folytatta. Majd rámutatott, hogy hazánkban egyre többen dolgoznak, és ezt a trendet még a koronavírus-járvány sem tudta megtörni. A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy ezen siker továbbviteléhez alapvető fontosságú megteremteni az ország gazdasági semlegességét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet ideológiai alapon válogatni gazdasági partnerek és beruházók között. "Nekünk egy dolog számít az ideérkező beruházások kapcsán: a beruházó és maga a beruházás is tartsa tiszteletben a magyarországi szabályokat. Amíg ez rendben van, mi örömmel látunk mindenkit" - húzta alá.