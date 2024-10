Kezdődik a téli időszámítás, ma éjjel óraátállítás

Óraátállítás

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/PRODUCTION - 20 March 2023, Baden-Württemberg, Stuttgart: Hans Peter Kuban, collector and restorer of historical tower clocks and displays, is manually changing a historical replica display of a station clock in the tower clock archive in Stuttgart. On Sunday, March 26, the time will be changed from winter to summer time. Photo: Bernd Weißbrod/dpa (Photo by BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

1954 és 1957 között ismét át kellett állítani az órát a munkahelyek esti kapacitási nehézségeinek feloldása érdekében. 1958–1979 közt a nyári időszámítás használata szünetelt, majd 1980-ban újra bevezették villamosenergia-megtakarítási céllal. Azóta van évente kétszer óraátállítás. 1996 óta kormányrendelet is előírja az óraátállítás alkalmazását.

Napjainkban világszerte több mint 70 ország váltogatja a nyári és a téli időszámítást, körül két-három éven belül törölhetik az óraátállítást.

A minap az Origo arról írt, hogy nagy bajt okozhat az óraátállítás, a szakértők azonnal eltörölnék. Az óraátállításnak eredetileg energiamegtakarítási célja volt, azonban egyre többen hívják fel a figyelmet ennek a gyakorlatnak a káros hatásaira. A Brit Alvástudományi Társaság (BSS) szerint az órák átállítása negatív hatással van az emberek alvásmintázatára és általános egészségi állapotára. Előzzük meg a baj, és figyeljünk ezekre a dolgokra is! Arról is beszámoltunk, hogy több vonat- és buszjáratot is érint az óraátállítás.