Így frissíthető fel a télikabát mosás nélkül

A vastag, meleg kabátok az év nagy részét a szekrényben töltik, és bármennyire is ügyelünk arra, hogy tisztán akasszuk a vállfára, netán még ruhavédő zsákot is használunk, elkerülhetetlen, hogy az anyag magába szívja a jellegzetes szekrényillatot. Szerencsére ezt, egy egyszerű praktikával, mosás nélkül is el lehet távolítani.

A mosás egy télikabát esetében több, mint macerás, hiszen hatalmas anyagú ruhadarabok, amik sok mosógépbe nem is férnek bele, a száradási idejük pedig a tölteléktől függően lehet akár két-három nap is. Azonban egyszerű praktikával felfrissíthetőek a kabátok is a tél előtt, és elűzhető belőle a kellemetlen szekrényillat, az állott szag! Ha nincs szennyeződés, tehát izzadságfolt, penész vagy más kosz a télikabáton, akkor nincs szükség arra, hogy kimossuk. Ilyenkor elég csak felfrissíteni, azaz kiszellőztetni és kigőzölni. Első lépésként érdemes a télikabátot jól szellőző helyre tenni. Ez lehet a nappali vagy a hálószoba, ahol nyitva lehet az ablak huzamosabb ideig, de akár az erkélyre is ki lehet tenni a kabátot, de csak akkor, ha biztosan nem esik az eső - derül ki a Mindmegette cikkéből. A második lépés a télikabát gőzölése. Ezt a műveletet kézi gőzölővel is lehet végezni, de akár a fürdőszoba párás levegője is megoldás lehet. Ilyenkor a kabátot vállfára akasztva kell a fürdőszobában hagyni, így a fürdés vagy a tusolás során keletkező illatos gőz átjárja, majd hűvösebb helyen érdemes megszárítani. Ezt a gőzöléses trükköt bármikor használható a ruhák felfrissítésére. Jó szolgálatot tehetnek még a drogériákban kapható szövetfrissítők is, ám érdemes vigyázni velük, ugyanis könnyen foltot hagyhatnak a kabáton, melyet utána már elkerülhetetlenül ki kell mosni.

