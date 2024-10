Hatalmas tűz volt Szolnokon

Egy hűtőkompresszor helyisége gyulladt ki, három négyzetméteren a tetőre is átterjedt a tűz - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a helyszínre, eloltották a lángokat, majd átvizsgálták az épületet, és megkezdték az utómunkálatokat.

A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

