Újabb bűnöző került elő és bukott meg Magyar Péter környezetében

Tavaly az elsőrendű vádlott vásárolt egy számítógépet és egy színes nyomtatóként is használható szkennert. A szkenner próbálgatása közben bankjegyekről is másolatot készített. Ezek közül az ezer forintosról gyártottat találta a legjobbnak, s úgy döntött, hogy azokból többet is nyomtat, majd a hamis pénzt forgalomba hozva valódi pénzhez jut. Legalább 40 hamisítványt készített, majd a szolnoki és szegedi piacokon vásárolt a hamis bankókkal”