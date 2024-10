Újra országosan lehet kapni a retró magyar borotvakrémet

Az ikonikus Barbon borotvakrém ismét kapható az ország minden táján, beleértve immár a Lidl üzleteit is. Az újraindított forgalmazás nosztalgikus érzéseket ébreszt a régi Barbon-rajongókban, de a fiatalabb generációk számára is népszerű választás lehet a minőségi borotválkozáshoz. A tradicionális borotválkozási termékek iránti kereslet ugyanis egyre növekszik, ahogy egyre több férfi választja a természetes alapanyagokat és a retró borotválkozási élményt. Egy friss felmérés szerint a borotvakrémet ismerők 85 százaléka azonnal a Barbonra asszociált, ha borotvakrémről volt szó.



A Barbon azonban nem csak a nosztalgia miatt sikeres. Különleges összetevői, mint a klorofill és az antiszeptikus hatású anyagok, segítik a bőr regenerálódását, és kiváló bőrápolást biztosítanak. A Barbont, amely a híres rajzfilmfigura, Gusztáv kedvenc borotvakrémje is volt, 1949 óta gyártja a Caola Kozmetikai és Háztartásvegyipari Zrt., és mára a férfiak borotválkozási rutinjának meghatározó elemévé vált. A klasszikus Barbon mellett a Figaro borotvakrém is kapható, mindkét termék népszerű az alacsony ár és a magas minőség kombinációjának köszönhetően.



Lányáról nevezte el a termékcsaládot a szappanfőző mester



A Caola története 1831-ben kezdődött, így egészen a reformkorig nyúlik vissza. A kozmetikai és vegyipari vállalat, valamint a portfólióba tartozó termékek nagy része gyökeresen kapcsolódik a hazai ipar kialakulásához és fejlődéséhez. A magyar kozmetikai ipar a legelső üzem megalapításával vette kezdetét, amely Hutter József szappanfőző mester nevéhez fűződik és 1831-ben indult el. Később Baeder Hermann a termékcsaládját a kislányáról nevezte el, aki nem tudta jól kimondani nevét a Karolát, ehelyett Kaolát mondott. Bár kis családi vállalkozásnak indult az üzem, mégis igen hamar kinőtte kereteit, 1906-ban pedig részvénytársasággá alakult. A cég az 1930-as évekre az egyik legnagyobb forgalmú vállalat lett az országban.