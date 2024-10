Új férjével együtt ütötte-verte és alázta meg ötéves lányát egy Pest vármegyei nő

A kislány 2014-ben született, de anyja már akkor sem volt együtt a vérszerinti apjával. 5 évvel később összeköltözött egy férfival, akihez később feleségül ment. A család együtt élt Üllőn, és ekkor még velük lakott a lány nagyanyja is.

Noha a férfi a nevére vette a gyereket, már a kezdetektől fogva ridegen bánt vele,

a nő pedig csak azért, hogy ne kelljen konfrontálódnia férjével, szintén rosszul bánt saját lányával, így csak a nagymamája bánt vele szeretettel.

A helyzet tovább romlott, amikor 2020-ban közös gyerekük született,

amikor pedig a nagymama elköltözött, a kislánnyal már senki nem törődött, sőt, az anyja és annak férje rendszeresen verték.

A férfi a nő biztatására többször is megverte a kislányt kézzel vagy fakanállal, emellett beragasztották a száját, hogy ne beszéljen.

Noha a kislány teljesen normális, egészséges testalkatú volt,

a nő és új férje kitalálta, hogy kövér, ezért sokszor nem adtak neki vacsorát, lelakatolták a hűtőszekrényt, és arra kényszerítették, hogy a ház körül fusson. Előfordult, hogy kizárták a házból, vele takaríttatták az udvart, és puszta szórakozásból megalázták. Míg közös gyereküket elhalmozták édességgel és ajándékokkal, a kislány semmit nem kapott. Anyja többször megverte fakanállal, úgy hogy látható nyoma is maradt,

mindezt azért, mert a szomszéd gyerekekkel játszott az utcán.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A folyamatos bántalmazások miatt a gyámügy idővel kiemelte a gyereket a családból és nevelőszülőknél helyezte el.

A monori ügyészség a házaspárral szemben kiskorú veszélyeztetése miatt, az anya ellen ezenkívül könnyű testi sértésért is vádat emelt.

Forrás: Ügyészség