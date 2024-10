Ezt tudnia kell, ha gond van a vérnyomásával

140/90 ennyi a vérnyomás úgynevezett normál értéke. Ha az értékek efölött vannak, az magasnak számít, és rendszeres orvosi kezelésre van szükséges.

Előfordulhat olyan is, hogy csak az egyik haladja meg a normál értéket. Ez is nagyon veszélyes, úgynevezett izolált hipertónia is nagy veszélyeket rejt.

"Nem ritkán előfordulhat, hogy csupán a szisztolés, vagy a diasztolés érték magasabb.

Ekkor izolált hipertóniáról beszélünk, és attól függően, melyik érték esik a normál tartomány fölé, úgy izolált szisztolés, illetve izolált diasztolés értékről beszélünk

- mondta el az Egészségkalaúznak dr. Kapocsi Judit, a Trombózisközpont magasvérnyomás-specialistája.

Akkor sem nyugodhatunk meg, ha csak az egyik vérnyomásértékünk magas

Ez leggyakrabban az idősebbeknél fordul elő – de a fiatalabbak esetében sem kizárt. Oka legtöbbször a fokozott szimpatikus idegi aktivitás (fiatalabbaknál), míg idősebb korban, az életkor előrehaladtával az artériák rugalmassága csökkenhet, merevebbé válhatnak.

Az érfal rugalmasságának elvesztése megnehezíti az artériák számára a szisztolés nyomás elnyelését, ami a szisztolés érték emelkedéséhez vezethet.

A másik variáció, amikor csak a diasztolés, azaz a második érték emelkedik meg. Ez az állapot kevésbé gyakori, mint az izolált szisztolés hipertónia, és gyakrabban fordul elő fiatalabb személyeknél.

A háttér ennél kevésbé azonosítható. Sokáig azt hitték, hogy a diasztolés hipertónia veszélyesebb (ami azt jelenti, hogy a szövődmények, stroke, szívelégtelenség, szívinfarktus, koronária szűkület gyakoribb), de a későbbi vizsgálatok egyértelműen azt igazolták, hogy a szisztolés hipertónia ugyanolyan veszélyes, mint a diasztolés, sőt stroke szempontjából még veszélyesebb is.

Az orvosi irányelvek azt javasolják, hogy a legpontosabb vérnyomás értékhez a kart támasszuk alá egy asztalon, vagy egy pulton szívmagasságban

Azt, hogy pontosan mennyi a vérnyomásunk, csak akkor tudhatjuk, ha azt pontosan mérjük. A nem megfelelő karpozíció akár 5 higany milliméterrel is túlértékeli a magas vérnyomást általában és közel 10 higany milliméterrel azoknál az egyéneknél, akiknek magas a szisztolés vérnyomásuk. Egy klinikai vizsgálatban a kutatók azt vizsgálták, hogy a különböző karhelyzetek milyen hatással vannak a vérnyomás értékre, amely két számból áll.