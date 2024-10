Veszélyben az informatikusok jövője – Minden negyedik szakember munkáját már most elvégzi a mesterséges intelligencia

A versenyt szervező Human Priority arra kérte a kategóriákat hitelesítő cégeket, hogy olyan feladatsorokat állítsanak össze, amelyeket nem tudnak száz százalékosan megoldani mesterséges intelligenciát használó alkalmazások. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy egyre nehezebb olyat kérdezni, amit ne tudna az MI. Ezért egy informatikusnak elengedhetetlen naprakésznek lennie, folyamatosan képeznie magát, különben lemarad.

„Véget ért az aranykor az informatikusok számára: a nehéz gazdaság helyzet és mesterséges intelligencia terjedése miatt jelenleg a kezdő, fiatal szakemberek számára jóval kevesebb lehetőséget kínálnak, és a seniorokra is kisebb az igény, mint korábban. Aki szinten akarja tartani a tudását, annak folyamatosan tanulnia kell, megismerni és használni az új technológiákat. Erre egyedülálló lehetőség az Országos IT Megméretettés, amelyre október 30-áig még lehet jelentkezni” – mondja Pulay Gellért, a verseny főszervezője.

Már most is elvégzi az MI a juniorok munkáját

Az önképzés fontosságára hívta fel a figyelmet még Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora is, akit a verseny indulása előtt kérdeztek meg a szervezők az informatika jövőjéről. Szerinte, míg régen csak annak volt szüksége továbbképzésre, aki előre akart lépni, ma már létkérdés. Ahhoz is elengedhetetlen, hogy valaki megtartsa a saját tudásszintjét. A rektor szerint, ami sablonosítható, azt a gép előbb-utóbb jobban el fogja végezni. Ez már most is látszik, hiszen a mesterséges intelligencia nagyrészt elvégzi a junior kódolók munkáját, amelyet csak ellenőrizni kell.

A kreatív feladatokat viszont a programok nehezen tudják megoldani. Ezért a rektor szerint az informatikában a generális tudásra van minél inkább szükség, nem a specializálódásra, az üzleti hátteret is jobban kell érteni, valamint a vállalkozó szellem is elengedhetetlen. Ezért szinte évről évre meg kell újítani az informatikaképzést is.

Ki győzi le a mesterséges intelligenciát?

Az Országos IT Megmérettetésen idén október 31-étől öt fordulón keresztül versenyeznek informatikusok, nagyrészt tapasztalt szeniorok, egyéniben és akár csapatban is, hogy kategóriájukban a legjobbak legyenek. Idén először a mesterséges intelligenciát használó számítógépes alkalmazásokkal is összemérik tudásukat a versenyzők.