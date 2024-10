Villamosnak hajtott egy autó - fotó

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint villamos és kocsi karambolozott Miskolcon a Győri kapu és a Thököly Imre utca kereszteződésében. A villamoson több mint százan utaztak, az autóban ketten ültek. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, a raj szétválasztotta a két járművet.

Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, munkatársai kézi erővel szüntették meg a forgalmi akadályt. „Egy közeli mellékutcába tolták be az autót" – mondta, majd hozzátette, úgy tudja, nem történt sérülés.

Fotó: Szaniszló Bálint - boon.hu

