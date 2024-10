Orbán Viktor nyerte a szerdai vitát az Európai Parlamentben az elemző szerint

Hogy valójában a Néppárt „fogja”-e Magyart, vagy saját álláspontját képviselte, amikor felállva tapsolt Ursula von der Leyen EPP-s EB-elnöknek, Deák úgy értékel:

„Magyar Péter szereti leönteni magát piros-fehér-zöld színekkel, ugyanakkor ezzel azt akarta álcázni, hogy valójában globalista politikus, tehát globalista érdekeket, globalista elvárásokat teljesít”.

Ezt a felszólalása mellett az is mutatja, hogy állva tapsolt von der Leyennek, vagy hogy Webernek is nagyon örült. „Magyar Péter ugyanolyan globalista politikus, ugyanahhoz a balliberális közeghez tartozik, mint amelyhez például korábban momentumos képviselők is tartoztak az Európai Parlamentben, csupán ezt rejtegeti, mintha valójában nemzeti politikus lenne”.