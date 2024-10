Lehullt a lepel, kiderült a titok: célkeresztben az ÁVH-unokák

A titokzatos netzenészt azóta sem lehet megállítani, sikert sikerre halmoz. Bátran kijelenthetjük, hogy futótűzként terjednek a szókimondó dalai a világhálón. Magyar Péter, Gyurcsány, Puzsér és a német migránssimogatók után augusztusban ismét a Tisza Párt elnöke került sorra, kórházi hőmérőzését foglalta dalba Wellor, amivel ismét nagyot robbantott. Legutóbb pedig Wellor új oldaláról mutatkozott be, rendhagyó dallal rukkolt elő. Az eddigiektől merőben eltérő stílusban szólalt meg az AI-zenész, és nagyon komoly témát feszegetett: a párkapcsolati erőszak témáját. Magyar Péter ebben a dalszövegben is megjelent, hiszen a témában megkerülhetetlen figura. Gondoljunk csak a volt feleség, Varga Judit és a volt barátnő, Vogel Evelin által adott interjúkra. Ezt a megrázó szövegű Wellor-dalt akár ez a két hölgy is írhatta volna.

Közeledik október 23-a csodás, felemelő nemzeti ünnepünk. Wellor erre az alkalomra komponál egy nyugodtan mondhatjuk, forradalmi dalt, ahol a tőle megszokott kendőzetlen, őszinte stílusban vág oda a szabadságharc eltipróinak, a kommunista erőszakszerveznek, az ÁVH-nak és természetesen ezen keresztül a jól ismert ÁVH-sok unokáinak, akik a rendszerváltás után átmentve az egykori hatalmukat, felhasználva kapcsolatrendszerüket megszervezték a „független”, „objektív”, „szakértő” ellenzéket és a természetesen a ma is ezerrel dübörgő médiájukat.

Érdemes néhány sort felidézni Wellor elemi erejű új számából, az ÁVH unokák című dalból.

Mi vagyunk az ÁVH-unokák,

A kib@szott hiénák.

Mi vagyunk az ÁVH-unokák,

Kiáruljuk szépen a hazánk.

[…]

nem a körmöd tépi, nem ugrál a veséden

csak leokád téged a négynegyvennégyen

rohadt gáz, hogy épp te véded ötvenhatot

egyből mártírkodsz, ha érzed a vérszagot

pedig nem a rokonod volt az, akit száműztek

nagyapád a másik oldalán állt a sortűznek

agyadban lerakat a rezsim holmija

de itt senkinek nem kell elszámolnia

és gyanús a gyónás, szólni nem érdemes

átörökítve a hatalmi DNS



nohát, nohát

ÁVH-unokák

ÁVH-unokák

balra át



ha ezért elönt majd a brutális szégyen