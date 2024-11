2025-ben nem lesz Balaton Sound

Ahogy az Origo is beszámolt róla, már az idei fesztivál utolsó napján azt rebesgették, hogy ez volt az utolsó ilyen buli Zamárdiban. Arról is írtunk, hogy nem siratják a helyiek a Balaton Soundot Zamárdiban, rengeteg volt a panasz.

A fesztivál szervezői ma délelőtt közleményben tudatták, hogy eldőlt a rendezvény sorsa, legalábbis ami 2025-öt illeti:

2025-ben kényszerpihenőre megy a Balaton Sound.

2025-ben nem lesz Sound

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

„Hónapok teltek el az idei Balaton Sound óta, és Ti még nem hallottatok felőlünk. Azért hallgattunk eddig, mert nehéz döntés előtt álltunk, amit alaposan kellett mérlegelnünk” – írták a szervezők a bejegyzésben, hangsúlyozva, hogy a világjárvány óta kibillent gazdasági helyzet következményei sajnos a Balaton Soundot is utolérték. Azt írják, a Covid óta eltelt három évben nehezített körülmények között dolgoztak, de végül úgy kellett dönteniük, hogy 2025-ben biztosan nem tudják folytatni a Soundot - írja a Magyar Nemzet.

Újra kell gondolnunk a jövőt, ehhez pedig időre van szükségünk

– fogalmaztak.

Arról is írtunk, hogy lezuhant egy nő az óriáskerékről az idei Balaton Soundon. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozás. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a fesztivállal kapcsolatban elmondta:

"A rendezvény egészségügyi biztosítását végző szakemberek összesen 229 esetben nyújtottak segítséget, jellemzően kisebb sérülések, enyhébb rosszullétek miatt."

Kiemelte, az esetszámban a tavalyi évhez képest csökkenést tapasztaltak. Emellett elmondta azt is, összesen 28 beteget szállítottak kórházba, köztük egy súlyosan sérült nőt is - számolt be róla a Magyar Nemzet.