7+1 tipp, ami segít a legkisebb szekrényt is jól kihasználni

1. Építsünk be minél több polcot

Még egy kisebb szekrényben is előfordulhat, hogy a polcok túl nagy távolságra vannak egymástól, ezért rengeteg hely maradhat kihasználatlanul. Ha nálunk is ez a helyzet, jó megoldás lehet extra polcok beépítése, aminek köszönhetően mind a kisebb, mind a nagyobb tárgyaknak megtalálhatjuk a helyét. Ha néhány kisebb fiókot, rekeszt is vásárolunk, a rendszerezés még egyszerűbbé válik, így sokkal több mindent tudunk ugyanakkora helyen tárolni.

2. Az ajtókat is használjuk ki

Ha becsukott állapotban a polcok széle és az ajtó között van egy kis helyünk, erről sem szabad lemondani. Fúrjunk fel ide néhány akasztót, melyeken tárolhatjuk a sálakat, öveket vagy egyéb, kisebb méretű kiegészítőket, így a szekrények minden egyes négyzetcentiméterét maximálisan kihasználhatjuk.

3. Duplázzuk meg a vállfatartók számát

Ha a ruháinkat elsősorban vállfán tároljuk, reggelente sokkal könnyebb kiválasztani az aznapi viseletet, ráadásul a gyűrődéstől is kevésbé kell tartanunk. Ha úgy látjuk, hogy nem tudunk minden egyes darabnak helyet szorítani, érdemes lehet egy újabb vállfatartó rudat beszerelni. Ezt helyezzük alacsonyabbra, mint a meglévőt, így az alsóra kerülhetnek a pólók vagy a szoknyák, a felsőre pedig a hosszabb ruhák és kabátok.

4. Hozzunk ki többet a vállfákból is

Ha már az akasztós ruháknál tartunk, nem feledkezhetünk meg magáról a vállfáról sem. A hagyományos megoldásokon kívül ma már számos igen okos, többféle módon használható vállfa létezik, melyeken egyszerre akár 4-5 ruhadarabot is elhelyezhetünk, ezzel pedig a többszörösére növelhetjük a szekrények befogadóképességét.

5. Használjunk fiókszervezőket

A háztartásokban rengeteg olyan apróság található, melyeket minden nap használunk, tárolásuk azonban nem egyszerű, hiszen ha mindent beöntünk egy fiókba, sosem fogjuk tudni, hogy mit hol találunk. Ezt a problémát egyszerűen orvosolhatjuk egy fiókszervező használatával. Ezek a praktikus eszközök segítenek abban, hogy a kisebb tárgyakat – ékszereket, zoknikat vagy éppen elemeket – egymástól elkülönülten, mégis egy helyen tárolhassuk.