A baloldal többszörösen bukott amerikai recept alapján manipulálná a magyar embereket

Emlékezetes, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztásokat megelőzően baloldali intézetek, illetve a hozzájuk köthető sajtótermékek részéről olyan felmérések árasztották el a nyilvánosságot, amelyek Hillary Clinton magabiztos győzelmét vetítették előre a republikánus Donald Trumppal szemben. Egyebek mellett a voksolást egy nappal megelőzően publikált, Reuters-Ipsos felmérés 90 százalékos győzelmi esélyt, illetve – az elnökséghez szükséges 270-et jelentősen meghaladó – 303 elektori szavazatot jósolt a demokrata jelöltnek (míg Trumpnak csupán 235-öt). Donald Trump végül 306 elektorral győzte le a 232 elektori szavazatot begyűjtő Clintont.

A 2016-os eseményekhez kísértetiesen hasonló képet láthattunk az idei amerikai elnökválasztáson.

A New York Times és a Siena College utolsó közvélemény-kutatása – miután a felmérés szerint több billegő államban „átvette” a vezetést Trumptól – a demokrata Kamala Harris győzelmét prognosztizálta. Ezzel párhuzamosan néhány nappal a választás előtt a Guardian a Selzer közvélemény-kutató mérésére hivatkozva arról számolt be, hogy a hagyományosan republikánus Iowa államban Harris „meglepetésre három százalékponttal vezet” Donald Trump előtt. A köztudottan balliberális kötődésű CNN nem sokkal a voksolás előtt ugyancsak Harris-előnyről értekezett a billegő Wisconsin, Michigan és Arizona államokban. Donald Trump végül az elektori kollégiumban – a 2016-os győzelmét túlszárnyalva – 312/226 arányban győzte le Kamala Harrist, valamennyi előbb említett (és a baloldali kutatók által Harris-pártinak jósolt) állam elektori szavazatait is megszerezve. Érdekesség, hogy utóbb

Kamala Harris egyik vezető tanácsadója beismerte, hogy a belső felméréseik szerint Harris sosem vezetett a kampány során, viszont ezt az információt a demokraták még azon támogatóikkal sem közölték, akik nagy összegű pénzadományokat áldoztak a baloldali elnökaspiráns kampányára.

Trump választási győzelme kétséget kizáróan bizonyította, hogy a szoros, illetve Harris-előnyt mutató közvélemény-kutatások egyáltalán nem tükrözték a valós közhangulatot, az amerikai választók valódi politikai preferenciát. A szóban forgó felmérések tehát a valós politikai erőtér feltérképezése helyett sokkal inkább

a baloldali és liberális szavazók aktivizálását, a politikai reménykeltés célját szolgálták.

A fenti „recept” az elmúlt évekből ismerős lehet a magyar választóknak is. A Hann Endre által vezetett Medián 2021 októberében azt állította, hogy „a listás voksokat tekintve a Fidesz–KDNP és az ellenzék fej-fej mellett áll”, továbbá azt sugalmazta, hogy Márki-Zay Péter jelöltsége előnyhöz juttathatja a baloldali ellenzéket. Ugyanebben a hónapban a Medián azt is „kikutatta”, hogy a biztos szavazók körében az ellenzéki közös lista 3 százalékponttal (47/44 arányban) előzi a kormánypártokat.