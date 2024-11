A fagyok után váratlan felmelegedést hozhat a hétvége

A Köpönyeg.hu előrejelzése:



Kedd

Az ország nagy részén szürke, borongós, párás és ködös idő várható, csak kevés helyen bukkanhat elő a nap. Elszórtan szitálás, a fagyos területeken pedig ónos szitálás is előfordulhat. A szél alig mozdul. A kora délutáni hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.



Szerda

Borult, párás és több helyen tartósan ködös időre készülhetünk, helyenként szitálással, a fagyos területeken ónos szitálás is kialakulhat. A szél gyenge marad. Hajnalban -2, kora délután pedig 5 fok körüli hőmérséklet várható.



Csütörtök

Az idő többnyire borult és párás lesz, sok helyen tartósan megmaradhat a köd, ami a közlekedés szempontjából veszélyes lehet. Helyenként szitálás, illetve fagyos területeken ónos szitálás is előfordulhat, ami csúszóssá teheti az utakat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali minimum hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul, a nappali maximum pedig 2 és 7 fok között valószínű.



Péntek

Borult és naposabb időszakok váltakoznak majd, csapadékra nem kell számítani. Az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül. A hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul.



Szombat

Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A délies szél megélénkül. 5 és 10 fok között változik a hőmérséklet.

A hétvégére kiugróan megemelkedhet a hőmérséklet, ami csapadékkal is járhat. Az enyhe idő azonban nem tart sokáig, jövő keddtől újabb, várhatóan mérsékeltebb lehűlés kezdődhet.