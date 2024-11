A fiatalokat is komolyan veszélyezteti ma már a kiberbűnözés

A Z generáció számára a digitális bankolás egyre fontosabbá válik, egy közelmúltbeli kutatás szerint ugyanis a fiatalok túlnyomó része az online banki szolgáltatásokat részesíti előnyben, hiszen ezek gyorsak, kényelmesek, és lehetővé teszik az otthoni ügyintézést is. Ezzel párhuzamosan azonban a digitális térben egyre több csalás történik, így a pénzintézetek feladata nemcsak a hagyományos banki ismeretek, hanem a kibertámadások elleni védekezés oktatása is lett. A Nagy Diák Banktudós Teszt éppen ezért idei vetélkedőjébe integrálta a kibertér veszélyeivel kapcsolatos tudnivalókat. A játékos feladatok segítenek abban, hogy a fiatalok ne csak pénzügyi ismereteket szerezzenek, hanem felkészüljenek az online világ egyre bonyolultabb kihívásaira is.

A DUE Médiahálózat tavaly, az MBH Bank támogatásával indította el a Nagy Diák Banktudós Tesztet, amely már az első alkalommal is nagy érdeklődést váltott ki, hiszen több mint 13 ezer diák töltötte ki a kvízt. Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kiemelt fontosságú a pénzügyi tudatosság és a digitális ismeretek fejlesztése, ezért a háromfordulós verseny célja, hogy olyan szakszerű tudást adjon át a fiataloknak, amely segíti őket a mindennapi pénzügyi döntések meghozatalában.

Ahogyan az közismert, a Z generáció ma már főként a közösségi médián keresztül – mint a TikTok, az Instagram, a YouTube, vagy a Reddit – szerzik pénzügyi ismereteiket, ezek felületein ugyanis könnyen hozzáférhetnek pénzügyi tanácsokhoz. Fontos azonban azzal is tisztában lenniük, hogy ezeket a forrásokat általánosságban nem szabad megbízhatónak elfogadni, hiszen a közösségi média működési elvei miatt az információk hitelessége nem mindig garantált, ez pedig jelentősen növelheti hibás döntések kockázatát.

A fentebb említett okok miatt tehát kiemelten fontos a fiatalok számára a szakszerű pénzügyi tudás megszerzése, ebben pedig élen jár a Nagy Diák Banktudós Teszt, hiszen általa a diákok megbízható forrásokból szerezhetnek valódi tudást. A pénzügyi vetélkedő idén is mindenki számára elérhető, ám az értékes nyereményekre csak azok pályázhatnak, akik jelenleg is érvényes felsőoktatási és középiskolai jogviszonnyal rendelkeznek, a többiek jutalma elsősorban a tudás maga. A gimnazisták számára újdonság, hogy akár 100 000 forintos vásárlási utalványt nyerhetnek, míg a döntőbe jutott banktudósok olyan prémium díjakért versenyezhetnek, mint egy tengerparti nyaralás, egy iPhone 14, egy Apple Watch, vagy egy elektromos roller.