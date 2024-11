„A kind of magic” - Átadták a Leader Of The Year elismeréseket

Lenyűgöző helyszínen, a Corinthia Budapest báltermében adták át idén a Leader Of The Year díjakat az ország legkimagaslóbb teljesítményű cégvezetőinek. Már az érkezéskor is exkluzív hangulat fogadta a megjelenteket: vörös szőnyeg, pezsgő, estélyiben ragyogó üzletasszonyok és szmokingos cégvezető urak forgataga.



A gála rendezője a Bizalmi Kör, amely az elmúlt 13 évben az ország kiemelkedő vezetői klubjává vált. Központi értékük a tapasztalatmegosztás és az, hogy valódi közösséget alkossanak a vezetők, ezzel támogatva egymást és a teljes magyar vállalkozói szférát. A jelenlegi körülmények ugyanis többet kérnek egy vezetőtől, mint pusztán tenni a dolgukat. Ma ennél több kell. Sokszor emberfeletti. A gála azért is ennyire nagyszabású, mert szükséges méltó módon megünnepelni azokat a cégvezetőket, akik mondhatni, a hátukon viszik a gazdaságot, akik nehéz időszakban is helytállnak.



Gangel Péter, a Bizalmi Kör alapítója és tulajdonosa úgy fogalmazott, „a jelenlévő vezetők közül mindenki meghozta már azt a döntést, hogy a nagyszerűség lehetősége helyett a nagyszerűséget válassza, és ezek a vezetők ettől példaképek.”



Köböl Anita, a díjátadó műsorvezetője egyenként bemutatta a zsűritagokat, akik mind az üzleti élet elismert képviselői. Dr. Zolnay Judit, üzleti és vezetési tanácsadó arra a kérdésre, hogy miért fontos ez a gála, azt válaszolta: „Ünnep nélkül nincs teljesítmény, nincs haladás, nincs jövő. Az ünnep egy energiaforrás. Mégis, a vezetőket ünneplik a legkevesebbet, miközben ők felelősek a kollégáik teljesítményének elismeréséért.”



Amiért valóban különleges ez a díj, hogy nem a szimpátiáról szól, hanem abszolút teljesítményalapú, hiszen a zsűri objektív szempontok szerint dönt arról, hogy ki kapja. A Leader of The Year verseny célja, hogy kiemelkedjen a piaci elismerések közül azáltal, hogy komplexen és hitelesen értékeli a cégvezetőket. Összesen 7 értékelési szempont alapján osztják ki a díjakat, például a vállalkozói szellem, az üzleti teljesítmény, a csapatépítés vagy a digitalizáció szerint. A három forduló során értékelik az üzleti paramétereket, majd egy komplex pályamunkát kell leadniuk a versenyzőknek, amelyet a zsűritagok értékelnek.



Gangel Péter, a Leader Of The Year megálmodója szerint az idei év egyik fő üzenete az volt, hogy kitartással és alázattal mindent el lehet érni. „Mindenki komoly munkát fektet abba, hogy méltó legyen a díjra. Ez egy lehetőség a vezetőknek az önreflexióra, amikor kicsit hátra léphetnek és elgondolkodhatnak azon, hogy ők milyen vezetők.”



Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója – aki a zsűriben a vállalkozói szellem aspektusáért felelt – megosztotta: „Legtöbbször nem egy egyenes felfelé ívelő vonal, ahogy egy vállalat felépül, hanem kellenek hozzá hullámhegyek, hullámvölgyek, nehézségek. De az tesz valakit vezetővé, hogy ezekből képes felállni, továbbmenni és megújulni.” Végh Richárd kiemelte azt is, örül annak, hogy idén sok női vállalatvezetőt díjaztak, emögött nincs semmiféle kvóta, hanem egyszerűen a teljesítmény.



Ez azért is fontos, mert Magyarországon a női vezetők aránya még mindig viszonylag alacsony. A KSH szerint 2023-ban a magyarországi igazgatóságok mindössze 12%-át, a vezérigazgatói pozíciók 5,9%-át töltötték be nők, míg vezetői pozíciókban a nők aránya 21,5% volt. Ez a szám lényegesen alacsonyabb a globális és az európai uniós átlagnál.



Endrei-Kiss Judit, az RTL-Magyarország szervezetért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a női felsővezetőket a mai napig rendkívül sok társadalmi elvárás és előítélet kíséri. Elmondta, milyen tanácsokat adna azoknak a fiatal nőknek, akik most kezdik karrierjüket az üzleti életben. „Higgyenek magukban. Legyenek és maradjanak bátrak. Tűzzék ki a céljaikat és csinálják. Mindeközben csak élvezzék és maradjanak nők!”



A 2024-es Leader Of The Year versenyen 3 nő is díjazott lett, akiket a díjátadó után kérdeztünk. Petricsek Ildikó, a SWICON Zrt. alapító tulajdonosa, Az év női cégvezetője díj nyertese szerint ez összegzése az eddigi életútjuknak, és annak a bizalomnak a jele, amit ebben a körben folyamatosan tapasztalnak. „Nekem az a hitvallásom, hogy mindenki mögött emberek állnak, és nélkülük mi sem lehetnénk sikeresek.”



Heizer Anita, Vitee Beauty Kft. alapítója, a kisvállalati kategória győztese megerősítette, amit korábban a zsűri is elmondott, hogy nekik, vezetőknek is szükségük van a dicséretre. „Ez segít abban, hogy ne csak belülről nyerjünk erőt és tüzet, hanem kívülről is kapjunk megerősítést.” Szerinte az álmodozás, a pontos vízió elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen.



A nagyvállalati kategória nyertese pedig Zsolt Orsolya, a Multi Alarm Zrt. vezérigazgatója lett, aki úgy fogalmazott: számára ez a díj igazából az egész cégé. „A verseny rávilágított arra, hogy mennyi különböző területtel kell folyamatosan foglalkoznunk és jónak lenni benne.”



Az év fiatal cégvezetője címet idén Vida Dániel az Innoscan 3D Kft. alapító-tulajdonosa kapta, akinek az elmúlt időszakban hullámvölgyek is voltak az életében: „Sok nehézségen mentem keresztül, de a kudarcok után a talpra állást és a tovább indulást választottam, ez a díj pozitív visszacsatolás, hogy érdemes ezt tenni.”



Minden évben nagy várakozás előzi meg, hogy vajon ki nyeri az abszolút díjat. 2024-ben az üzleti példaképnek Tibor Dávidot, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választották.



„Számomra ez a díj azért különleges, mert olyan zsűri adta, akik a szakma legjobbjai. Illetve olyan időszakban jött, amikor én vállalkozóként sok nehézséget éltem meg, és egy ilyenkor jött elismerés mindig értékesebb, mint a könnyű, napsütéses időszakban kapott.”



A győztesekkel beszélgetve biztosan állíthatjuk, hogy az empátia és a céltudatosság, az emberközpontúság és a szakmai kiválóság remekül megfér egymás mellett. A Leader Of The Year díjazottjai mind olyan tehetséges vezetők, akikben megvan az a fajta varázslat, amely túlmutat a racionális megoldásokon, és olyan hozzáállás, amellyel a nehezebb időszakokban is helyt tudnak állni.



