A kormány megvédi a nyugdíjasok juttatásait; erről is ír a most megjelent, legújabb számában az ország legnagyobb példányszámú lapjaként a nyugdíjasokhoz eljutó JóKor magazin – közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy az idősek teremtettek biztos alapokat az utánuk jövő generációknak, ezért a kormány mindig is nagy figyelemmel és tisztelettel fordul a nyugdíjasok felé.

Történjen bármi, kiállunk érdekeikért és megvédjük juttatásaikat. Garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést, állandósítjuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és fenntartjuk a rezsicsökkentett árakat

– jelentette ki. Hozzátette, hogy a biztonság is fontos, ezért indult a Gondosóra program a 65 év felettieknek. A bejegyzésben Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés fontos sarokköveiként említette, hogy

januárban újabb nyugdíjemelés lesz, februárban ismét érkezik a 13. havi nyugdíj, marad a rezsicsökkentés és a Nők 40 program.

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszél a videóban, hogy az új gazdaságpolitika költségvetésében 7200 milliárd forintra növelik a nyugdíjakra szánt összeget, mely így a tervezet legnagyobb kiadási tétele. Csak a 13. havi nyugdíjra több mint 530 milliárd forintot fordítanak.

