Agyhalott képviselők, büdös szájú emberek, nyugdíjaskommandó - ez Magyar Péter valódi arca

Később az idős támogatóiról mint nyugdíjaskommandóról beszélt. Kiderült tehát, ez az a hangfelvétel, amitől annyira félt Magyar Péter. A teljes felvételt itt hallgathatja meg.

Zseniálisak, így istenítette nyilvánosan Magyar Péter az EP-képviselőit, a hangfelvételen viszont példátlanul mocskolta őket

A júniusi választásokat megelőzően a botránypolitikus bejárta az egész országot annak érdekében, hogy kijusson Brüsszelbe, és megszerezhesse a mentelmi jogot. Ezeken az eseményeken amellett, hogy fűt-fát megígért a vele szimpatizálóknak, még azt is hazudta nekik, hogy EP-képviselőknek kizárólag általa is színvonalasnak, hitelesnek és zseniálisnak tartott jelölteket választottak ki. Azonban a kiszivárgott hangfelvételből kiderült, Magyar Péter a választói mellett a saját politikustársait is lenézi, őket agyhalottaknak és tehetségteleneknek tartja.

Magyar Péter az országjárása során több alkalommal is megemlítette, hogy a jelentkezők közül kizárólag olyan embereket fognak kiválogatni, akik az életben már elértek valamit, és akikre fel lehet nézni. Áprilisban a Klubrádióban adott interjújában szintén úgy fogalmazott, hogy hozzájuk olyan "színvonalas pályázatok" érkeztek be, hogy a kollégái

majdnem elsírták magukat,

hogy közülük a listából valakiket ki kell húzni. A legújabb, kiszivárgott hangfelvételekből azonban nem úgy tűnik, hogy a botránypolitikus elégedett lenne a kiválasztottak kvalitásaival. A felvételen az EP-képviselőtársait agyhalottaknak, Soros-ügynököknek és tehetségteleneknek nevezte. Mindezt meg is indokolja a barátnőjének:

leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no f.cking way, senki rajtam kívül...(...), erre nézem: ez az én EP-jelöltem, mi a f.szt nyilatkozik ez? És kirohantam, és elkezdtem kiabálni.

Brüsszel emberének tehát nem tetszett, hogy az általa Soros-ügynöknek tartott párttársa - aki szerinte még magyarul sem tud - szóba mert állni a sajtó munkatársaival. Egy másik hangfelvételen Magyar Péter még meg is nevezte Weisz Viktort.

Van egy EP-képviselőm, aki mondjuk totál alkalmatlan politikusnak... A Viktor, a Weisz Viktor. Viszont egész jó fotókat csinált így alulról.

Vogel visszakérdezett, hogy szimpatikus-e neki a Weisz Viktor? Erre így válaszolt:

egyik sem szimpi.

Arra a kérdésre, hogy akkor mégis miért éppen őket választotta ki Magyar Péter, azt felelte, hogy ők voltak a legjobbak, és nem volt további idejük mérlegelni.

A legjobb állás a világon, keresnek havi 10 millát, plusz EP-képviselők lesznek úgy, hogy semmit nem tettek hozzá a kampányhoz. Nem is tudtak, mert alkalmatlan mindegyik, beszélni sem tud semelyik. Az egyik így fogja a mikrofont, így remeg a csávó, teljesen készen van

– indokolta.

A hangfelvétel tehát egyértelműen bemutatja, hogy Magyar Péter már az országjárása során is hazudott a választóinak, a valóságban ugyanis nem volt megelégedve a jelentkezőkkel és azok kiválasztásával.

