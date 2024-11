Alapjogokért Központ: Von der Leyen útja az új Európai Bizottság egyeduralmi vezetéséhez

Dornfeld László elemzése szerint nemcsak vetélytársaitól szabadult meg, de az új hatalmi struktúrát is saját kedvére szabta. Gátlástalan politikai manőverei olyan érzést keltenek a külső szemlélőben, mintha csak az intrikákkal teli bizánci udvar elevenedett volna meg Brüsszelben. Az uniós folyamatok ismerői arra számítanak, hogy a régi-új „császárnő” sosem látott egyeduralmat fog megvalósítani az EU intézményrendszerében, amiben ellentmondást nem tűrő személyisége mellett annak is szerepe van, hogy Európa meghatározó államai mind súlyos belpolitikai válságba kerültek, így hatalmi vákuum keletkezett.

A hatalmát pedig mintegy társuralkodóként az Európai Néppártot vezető Manfred Weber gyakorolja, az új EP legbefolyásosabb személyévé vált.

Munkájának eredménye, hogy a képviselők végül november 27-én megszavazták az új bizottságot, amiben a pozíciók mintegy felét EPP kötődésű személyek töltenek be. 1999 óta először fordult elő az, hogy a biztosjelöltek közül senkit se utasítottak el a frakciók. Ennek ellenére soha ilyen alacsony támogatottságú Bizottság nem volt az EU történetében. Európa politikai erőviszonyai úgy tűnik, átalakulóban vannak, de vajon mennyire tud élni ezzel a regnáló elit és mennyire fenyegeti az ambícióikat a jobboldal általános erősödése?

Fotó: Alapjogokért Központ

Von der Leyen rekordgyorsasággal történő újrajelölése már önmagában is az átalakuló hatalmi helyzetnek a lenyomata. A Bizottság elnöke aligha nyújtott olyan kiváló teljesítményt az elmúlt öt évben, amely alapján egyik pillanatról a másikra meg kéne kapja a tagállamok jóváhagyó pecsétjét. Sőt, sorozatos kudarcok köthetők a nevéhez, kezdve például azzal az ígéretével, hogy egy olyan testületet vezet majd, ami az EU-t geopolitikai tényezővé teszi. A valóságban ugyanis azt láthattuk, hogy a legnagyobb könnyedséggel lépnek át Európa felett a különböző nagyhatalmak. Nehéz komolyan venni egy olyan formációt, aminek nincs saját hadserege, tagállamai súlyos belső problémáktól küzdenek (mint a demográfiai kérdés, migráció, súlyos politikai megosztottság), eközben pedig gazdasága is látott már jobb napokat. A nemrég közzétett Draghi-jelentés kendőzetlenül mutatja be ezeket a kihívásokat, így például azt, hogy míg „az EU munkaerő-termelékenysége 1945-ben az amerikai szint 22%-áról 1995-re 95%-ra közelített, azóta a növekedés lassult, és az USA-beli szint 80%-a alá esett.” A dokumentum nyílt őszinteséggel úgy fogalmaz továbbá, hogy „1990-ben a 12 tagállamból álló EU a világ GDP-jének 26,5%-át tette ki. Ma a 27 tagállamból álló EU csak 16,1%-ot, míg az USA még mindig 26%-ot. Egykor nagy súlyunk volt a világban, de ez már nem így van.” Végezetül azt az igen súlyos megállapítást is tartalmazza, miszerint „elértük azt a pontot, ahol cselekvés nélkül vagy a jólétünket, vagy a környezetünket, vagy a szabadságunkat kell veszélyeztetnünk.” Pedig a jólét, béke és szabadság azok az értékek, amikre a második világháború utáni európai integráció épült.