Atombiztos megoldások a sötétszélcsendre

A hazai villamosenergia-rendszert a nyári csúcsfogyasztások és az importcsúcs után most a hidegebb időjárás is próbára teszi. Az elmúlt napokban, hetekben tapasztalt „sötétszélcsend” következtében a nap- és szélerőművi kapacitások hiánya a német mellett a magyar villamosenergia-rendszert és -piacot is súlyosan érinti: korábban soha nem látott csillagászati árak alakulnak ki az áramtőzsdén, ami azért súlyos probléma, mert Magyarország is masszívan importra szorul a környező országokból.

