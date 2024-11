Ausztriai buszbaleset: magához tért a kómából a két túlélő

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, súlyos buszbaleset történt Bécs közelében november 15-én késő este. A jármű Leopoldsdorf im Marchfeld településen, a Gänserndorf körzetben az L9-es úton csapódott neki egy fának. A kisbuszban több magyar is utazott, hárman belehaltak a sérüléseikbe. Két embert pedig újra kellett éleszteni. Őket később súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Bors információi szerint az öt munkás Arlóról, Borsodnádasdról és Mályinkáról mentek ki Ausztriába, ahol idénymunkásként dolgoztak.

Máig tisztázatlan, hogy mi okozhatta a balesetet. A rendőrség lefoglalta a teljesen összeroncsolódott régi típusú BMW-t, amit most átvizsgálnak - számolt be a Heute. Azt is közölték, hogy azóta

a balesetet túlélő két munkás is magához tért a kórházban, a rendőrség így őket is ki tudta hallgatni.

A két férfi azonban csak homályosan emlékszik a történtekre - írja a Kisalföld.