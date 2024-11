Az Idősek Tanácsa elítéli, hogy Magyar Péterék a nyugdíjasok halálát kívánják

"Minden ilyenfajta kijelentést minden jóérzésű nyugdíjas messzemenőkig elítél" – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Ábrahám Katalin, az Idősek Tanácsának tagja Raskó György, a Tisza Párt szakértő-támogatója által megfogalmazott botrányos kijelentésével kapcsolatban.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt - a 2017-ben még a Momentumért, később pedig Márki-Zay Péterért lelkendező - Raskó György egy a hétvégén a közösségi médiában megjelent bejegyzésében több sértő kijelentést is tett az időseket illetően, azt írta: ha minél több idős meghal, az Magyar Péteréknek kedvez az idő előrehaladtával.

A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…

– írta Raskó.

Ábrahám Katalin a Magyar Nemzetnek azt mondta, Raskó Györgynek is vannak szülei, és biztos nem szeretné, ha róluk így nyilatkozna bárki is. Hozzátette: A Tisza Párt-féle társaságtól egyébként más nem is nagyon várható.

Ábrahám Katalin kiemelte, a baloldalon ez már nem az első ilyen ügy:

Ugyanez volt a hozzáállás a Gyurcsány-féle társaság részéről is, akik számtalanszor tettek ilyen megjegyzéseket. Mindegyiknek voltak ilyen, felvállalhatatlan kijelentéseik a nem velük szimpatizáló emberekről, és ez őket minősíti

– nyilatkozta Ábrahám Katalin a Magyar Nemzetnek.

Raskó György nemrég egy videóban Magyar Péter mellett tűnt fel, és részletesen ecsetelte a magyar mezőgazdaság problémáit.

Két héttel ezelőtt pedig maga Raskó mondta a Klubrádióban, hogy ő az egyik ember, aki segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai.