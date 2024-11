Már a Bakonyban is medvétől rettegnek a kirándulók

A napokban több hír is megjelent arról, hogy medve barangolhatott hazánk területére. Most a Bakonyban is napvilágot láttak az állattal kapcsolatos híresztelések.

„Medve a Bakonyban? Tényleg láttak egy ilyen vadállatot?” – ilyen kérdéseket kapott a napokban több zirci, turisták fogadásával is foglalkozó intézmény. A VEOL megjegyezte, bármennyire is abszurdnak tűnik a kérdés, mostanában több magyarországi medve-észleléssel kapcsolatos hír látott napvilágot, igaz, az észlelések többségét nem igazolták. Ám a hozzáértők sem zárják ki teljesen egy-egy barna medve megjelenését az ország területén. Az üggyel kapcsolatosan a VEOL megkereste a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-t., tájékoztatásuk szerint: „A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-nek nincs tudomása medve jelenlétéről – saját, szakkezelt területeink vonatkozásában – a Bakony területén. Kollégáink, akik rendszeresen járják a környéket, medve jelenlétére utaló jelet nem találtak, valamint a környékbeli vadgazdálkodóktól sem kaptak erre irányuló információt”. Ahogy arról az Origo beszámolt, a Bükkben Felsőhámor és Ómassa között egy túraútvonalon azonban valóban medve nyomára bukkant az egyik túrázó. A Bükki Nemzeti Park területén kameracsapda is rögzített egy példányt. A nemzeti park igazgatósága arra kéri az embereket, ha bárki barnamedvét látna, vagy a jelenlétére utaló jeleket fedezne fel, először mindig az adott nemzeti park igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot.

