Balassagyarmat főterén késelte meg ismerősét egy részeg férfi

Az ügyészség azt írja, hogy az részeg férfi 2022. július 13-án az esti órákban a balassagyarmati városháza előtt találkozott ismerősével, akivel egy korábbi nézeteltérés miatt veszekedni és dulakodni kezdtek, melynek során mindketten a földre estek. Ekkor az egyik férfi a nála lévő táskájából elővett egy kést, mellyel egyszer a bal alkarján és egyszer a hasán megszúrta ellenfelét, majd elmenekült. A helyi posta előtt a rendőrök elfogták.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock/Depiction Images / Shutterstock/Depiction Images

A férfi a szúrások következtében 8 napon túl gyógyuló életveszélyes sérülést szenvedett.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a többszörös visszaeső férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat. Ha a férfi az előkészítő ülésen mindent beismer és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség vele szemben

6 év fegyház és 6 év közügyektől eltiltást, valamint az egymillió forintot meghaladó bűnügyi költség megtérítésére kötelezi.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.

