A német média beszivárgott a magyar balos médiába

De ha megnézzük más szemszögből is a DW és a magyar balos lapok együttműködését, akkor találunk ott érdekességeket is. Minden bizonnyal úgy tűnik, hogy néha kilépnek a „közszolgálati” jellegű működés keretei közül és egyre többször gyártanak propaganda-jellegű „érzékenyítő” műsorokat is a magyar médiapiacra.