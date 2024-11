A baloldali‎ propagandamédiumok szánalmasan próbálják csökkenteni a Magyar Pétert leleplező hangfelvétel súlyosságát

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Magyar Péter és akkori barátnője, Vogel Evelin beszélgetése hallható. Ebben több olyan kijelentést is tett Magyar Péter, amely jól mutatja, hogy mennyire lenézi a saját híveit is.

Büdösnek, büdös szájúnak nevezte követőit, de még ennél is tovább ment, és a nyugdíjasokon gúnyolódott, azt üzente nekik, ha a családjuk külföldön van, vegyenek másik unokát, és nyugdíjas kommandót emlegetett.

Mint ismert, egy nappal korábban egy másik hangfelvételt mutatott be Magyar Péter, amelyen Vogel Evelin beszélt.

Az egymást követő hangfelvételek jól rávilágítanak a balliberális média kettős mércéjére.

A volt indexesek blogja, a Telex például a Vogel Evelin és Magyar Péter között lezajlott beszélgetésről feltételes módban tudósít, majd hosszan idézik a Tisza Párt közleményét azzal kapcsolatban.

A 24.hu szerint a hétfőn napvilágot látott hangfelvétel „érdemi tartalom nélkül” érkezett meg a sajtóhoz, ráadásul Magyar Péter nyugdíjasokon gúnyolódó szavait sem közölték, és a hangfelvételt sem tették közzé.

Ezzel szemben Magyar vasárnapi sajtótájékoztatójáról részletesen beszámoltak egy percről percre tudósításban.