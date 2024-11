Éheztette és megerőszakolta gyerekeit egy szabolcsi pár

A pár és a gyerekek sehol nem telepedtek el. A család két éven belül nyolc településen élt Szabolcs vármegyében, miközben sehol nem gondoskodtak a gyerekeikről.

A gyerekek ruhája hiányos volt és a szüleik enni sem adtak nekik, így a gyerekek kénytelenek voltak a kukában talált ételt megenni.

Mindezek mellett az apa rendszeresen verte a gyerekeket bottal vagy nadrágszíjjal, többször rugdosta őket és előttük drogozott. Ráadásul a pár a szexuális életét is a gyerekek előtt élte, valamint mindketten megerőszakolták a gyerekeiket.

A kegyetlen szülők súlyosan megszegték a gyerekek nevelése felé irányuló kötelességüket, ezzel pedig a fejlődésüket veszélyeztették, ezért a gyerekeket idén januárban kiemelték a borzasztó családi körülmények közül.

A főügyészség a szökés és elrejtőzés veszélye miatt, valamint a bizonyítás megnehezítése és bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a szülők letartóztatását.

A kép illusztráció!

Fotó: Facebook

Már korábban is beszámoltunk családon belüli erőszakról, néhány napja egy Lidl-ben menekült be egy nő az őt fogvatartó és rendszeresen bántalmazó párja elől. A nő félmeztelenül, papucsban, gyermekével a karján menekült be az üzletbe, ahol értesítették a hatóságokat. A férfi azzal fenyegette őt, hogy lelövi, ha el mer menni otthonról.

Azt is megírtuk, hogy egy apa megparancsolta feleségének, hogy "uram parancsolómnak" hívja, miközben a férfi rendszeresen bántalmazta a nőt és a gyerekeit is. A férj egyszer azért, hogy a családját megfélemlítse a lakásban meggyújtott egy rongyot, és azzal a kezében járkált fel-alá a lakásban, miközben azzal fenyegette a feleségét, hogy felgyújtja a házat. Másik alkalommal pedig egy késsel a kezében a nő megölésével fenyegetőzött. Valamint az is előfordult, hogy a szemének kinyomásával tartotta őt rettegésben. Legutóbb a férfi idén március elsején bántalmazta a családját. Feleségét ököllel megütötte és megrúgta. Mindezt a gyerekek ismét végignéztek, sőt mikor a 6 éves gyerek a szülei közé állt, akkor az apa őt is megütötte.