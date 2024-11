A belga miniszterelnök szerint széles körű megbeszélést kell folytatni az orosz-ukrán háborúról

Belgium ügyvivő miniszterelnökét az újságírók arról kérdezték, hogy Donald Trump amerikai elnökké választása milyen változást hozhat Ukrajna nyugati támogatásával kapcsolatban. Alexander De Croo azt mondta:

világos beszélgetést kell folytatni az új amerikai elnökkel és kormányzattal arról, hogy a "színpadi retorikán túl" mik a geopolitikai nézeteik, hova akarnak eljutni, mivel elégedetlenek. Tisztázni kell néhány forgatókönyvet

- tette hozzá a belga politikus, aki szerint az Ukrajnának nyújtott támogatás stratégiai felhasználását is meg kell vitatni, ahogyan azt is, mi történik, ha az amerikaiak kivonulnak a támogatásból. Ugyanakkor arra is rámutatott: nem igaz, hogy Ukrajna támogatása túlnyomórészt az Egyesült Államokból érkezik, ugyanis a katonai támogatás több mint fele európai országokból jön, a más dimenziókban nyújtott támogatásnak pedig jóval több, mint a fele érkezik Európából.

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök beszéde nyitotta meg Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóját, melyben kiemelte: meg kell vizsgálnunk, hogy hasonlóan látjuk-e az előttünk álló kihívásokat, és hasonló irányokban keressük-e a válaszokat. Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának eseményeiről itt olvashat.