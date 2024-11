Bemutatjuk a Mediánt, ami több mint egy évtizede mindig az aktuális ellenzéki jelölt sikerét „méri”

Amikor feltűnt Botka László, akkor ezt kutatták ki: Medián: Botka László a legnépszerűbb MSZP-s. De a Medián továbbment, és képesek voltak 2018-ban még olyan címmel kiadni közleményt az MSZP támogatottságát is magában foglaló mérésről, hogy: „Egészpályás feltámadás”. Hann Endréék viszont a legkitartóbbak Bajnai Gordonnal voltak. Bajnait és pártját is vizionálták már vezető pozícióba. 2013-környékén a Medián összes kutatása arról szólt, hogy Bajnai Gordon már csak pár centire van attól, hogy leváltsa Orbánt, sőt Hann még az MSZP-t is beáldozta egy pillanatnyi Bajnai rajongásért. Természetesen ezek a kutatások nem jöttek be. Szinte egyik sem vált valóra. Vágyvezérelt közvélemény-kutatásoknak is szokták nevezni őket. A szakmában Hann Endrééket pedig úgy tartják számon, mint akik a kampányban tolják az éppen aktuális baloldali jelölt szekerét, de a hírnevüket úgy mentik meg, hogy a választások előtti napokban mérnek egy utolsót, amely a valós eredményeket szokták tükrözni, és ahol rendre az jön ki, hogy a Fidesz kétharmaddal elveri a Medián favoritjait.