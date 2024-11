Így segít a magyar embereknek a hároméves bérmegállapodás

A harmadik negyedéves részletes GDP-adatokra még várni kell, azonban az látható, hogy a külső kereslet, azon belül is kiemelten a német gazdaság gyengélkedése több csatornán keresztül is negatívan hat a magyar gazdaság teljesítményére. A jelentős részben exportra termelő hazai ipar a megrendelések visszaesése nyomán érdemben a kapacitásai alatt tud csak termelni, amely pedig a vállalatokat is óvatosabbá teszi, elhalasztják, kivárnak a beruházásokkal, amely az építőipar esetében is visszaesést okoz. Másik oldalról nézve a dinamikus béremelkedések és az immár alacsony infláció nyomán érdemben nő a háztartások vásárlóereje, amely ugyanakkor a vártnál tovább fennmaradó óvatossági motívum következtében csak részben csapódik le a fogyasztásban. Előretekintve ugyanakkor számíthatunk a külső kereslet javulására, amely az export mellett a beruházási hajlandóságot is felpörgetné, miközben a dinamikus béremelkedés fennmaradása és a továbbra is alacsony infláció hatására a fogyasztás bővülése a következő időszakban is lendületet adhat a gazdasági növekedésnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK