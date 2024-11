Újabb öt évre Besenczi Árpádot választották a színház vezetőjének

Besenczi Árpád jelenlegi vezető mellett Szarvas József Kossuth-díjas színművész nyújtott még be érvényes pályázatot - írta meg honlapján a Hevesi Sándor Színház. Mint az a közgyűlési előterjesztésben olvasható: a jogszabályok alapján a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezte. Ennek tagja volt a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár, Novák Irén, a Színházművészeti Bizottság delegáltjai -Hűvösvölgyi Ildikó, Oberfrank Pál, Nagy Viktor, Mészáros Tibor -, Zalaegerszeg MJV képviseletében dr. Gyimesi Endre, volt polgármester és Stefán Gábor, volt színházigazgató, valamint a Hevesi Sándor Színház társulatának és szakszervezetének képviselői, Bot Gábor és Hertelendy Attila. A fenti bizottság október 11-i ülésén Besenczi Árpádot támogatta, ám azzal a - pályázaton túlmutató - véleménnyel, hogy szakmai megújulást várnak a vezetőtől. Javasolták például a színház marketing- és kommunikációs tevékenységének javítását, az online jegy-és bérletrendszer kialakítását, regionális és határon túli együttműködést más színházakkal és a színművészeti egyetemmel, valamint további játszóhelyek felkutatását. A bizottság abban is egyetértett, hogy a jövőben csökkenteni kellene az igazgató rendezéseinek és szerepléseinek számát.

A szakmai bizottság Szarvas József pályázatát egy tartózkodás mellett nem támogatta.

Ezt követően a zalaegerszegi közgyűlés november 14-i soros ülésén döntött a színház leendő igazgatójáról. A közgyűlés elé két alternatív javaslat került, egyik szerint 2025. február 1-től 2030. január 31-ig Besenczi Árpádot válasszák meg. A másik javaslat szerint ugyanerre az időtartamra Szarvas Józsefet. Mindkét esetben havi bruttó 1.100.000 Ft bért állapítottak meg. A közgyűlés - melyen mindkét jelölt részt vett - egyhangú döntéssel végül az első javaslatot támogatta, vagyis újabb öt évre Besenczi Árpádot szavazta meg vezetőnek.

A két jelentkező pályázata nyilvános, a város honlapjáról elérhető.

Besenczi Árpád pályázatából többek között kiderül, hogy

továbbra is a hat előadásos nagyszínpadi bérletrendszert szeretnék működtetni, törekedni szeretne arra, hogy a könnyebb hangvételű, szórakoztató darabok mellett, kerüljenek bemutatásra fajsúlyosabb, elgondolkodtatóbb művek is.

Ugyanilyen fontos, hogy kortárs és magyar szerzők műveit is láthassák a nézők. Emellett célja, hogy minél több, a keresztény kultúrát, ezen belül a magyarságtudatot erősítő színmű kerüljön a repertoárba. Az igazgató azt is fontosnak tartja, hogy továbbra is évadonként egy-egy neves fővárosi, ismert színész álljon színpadra Zalaegerszegen. Figyelmet fordít továbbá a fiatalok színházi nevelésére, és a Tantermi Deszka sorozat folytatására is.

Az igazgató azt szeretné, ha egy nyitott szakmai, szellemi közösség lenne a Hevesi Sándor Színház, ahol nem a botrányok és az intrikák jellemeznék a mindennapokat, hanem a profizmus, a tolerancia, a szolidaritás és a siker

- olvasható a tervek zárásaként.