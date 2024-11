A brüsszeli Magyar Ház előtt támadták meg a HírTV riporterét a szélsőbaloldali tüntetők, a rendőrök mentették ki

A tudósítást követően

a HírTV munkatársát több antifa tüntető megfenyegette, végül csak rendőrök segítségével tudta elhagyni a helyszínt.

A bejelentkezésben emlékezettek, hogy tavasszal már szinén megpróbáltak betiltani egy nemzeti konzervativizmus konferenciát, mert olyan könyvet akartak azon bemutatni, amely nem egyezik meg a brüsszeli fősodorral. Ezúttal szintén egy könyvbemutató miatt vonult ki a szélsőbaloldali tüntetők, melyet számukra a rendőrök engedélyeztek.

Hangsúlyozták, hogy már Budapest nyílt utcáin is támadtak meg és verek meg félholtra civil embereket az agresszív antifák. Az egyik tag Ilaria Salis volt akit meg is vádolt a magyar ügyészség és börtönbe is került, ámde megválasztották hazájában európai parlamenti képviselőnek így kiszabadulhatott.

Brüsszelben a mostani tüntetésen megpróbáltak nekimenni a rendőrsorfalnak, a hatóság vízágyúval verte vissza az agresszív tömeget.

Mint ismert, a Patrióták Európárt EP-frakciójának elnöke, Jordan Bardella könyvbemutatót tartott a brüsszeli Magyar Házban – a szélsőbaloldali tüntetők eközben üveggel és petárdákkal támadtak a rendőrökre.

A Le Soir beszámolója szerint

a könyvbemutató előtt fél órával jelentek meg az antifasiszta tüntetők a Magyar Ház környékén, majd nem sokkal később összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázzal válaszoltak.

A L'Echo több száz fős tömegről ír, többen „A szélsőjobb öl” táblával érkeztek meg a helyszínre, majd randalírozni kezdtek, miközben azt követelték, hogy „Brüsszel maradjon antifasiszta”. A La Minute megkérdezte Bardellát, mi a véleménye a tüntetésről, amire azt felelte: Európában vannak olyanok, akik szeretnék, ha Európa a diktatúra országává válna, és csak az ő elképzeléseik valósulnának meg.

Brüsszelben naponta megfordulnak a kontinens, sőt a világ legfontosabb vezetői, olykor egy helyszínen, egy időpontban – ennek megfelelően 2024-ben például a hivatalos adatok szerint minden eddiginél nagyobb forrásból, 161 millió euróból gazdálkodhat a helyi rendőrség, amely az elmúlt években több tízmillió euróból vásárolhatott új felszerelést, eszközöket.

Ennyit a híres brüsszeli szólásszabadságról

– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki videót is mellékelt az összefoglalóhoz.