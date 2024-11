Deák Dániel szerint látványosan Magyar Péter megrendelése a mai Medián-kutatás is

Ahogyan az Origo korábban beszámolt, a Medián csütörtökön azzal próbált manipulálni a legújabb felmérésével, hogy a biztos pártválasztók körében Magyar Péter pártja már 47 százalékon áll, míg a Fidesz 36 százalékon. Ehhez képest a valóság az, hogy egyértelműen vezet a Fidesz a többi párt előtt, sőt míg a szavazókorú magyar lakosság 38 százaléka adná szavazatát a Fidesz-KDNP koalícióra, addig Magyar pártjának támogatottsága mindössze 26 százalék ezen a bázison.

Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett egy olyan képet, amely azt mutatta be, hogy a 2022-es választásokat megelőzően a különféle kutatóintézetek milyen felméréseket hoztak nyilvánosságra.

A többi balos kutatócéggel kéz a kézben 2022-es választás előtt is azt a taktikát választották, hogy a választástól távoleső időszakban az ellenzéknek erőteljesen kedvező számokat hoztak ki, majd a választáshoz közeledve korrigáltak, de még a 2022-es választás előtti héten is azt kommunikálták, szoros lehet a végeredmény.

Felhívta arra a figyelmet, hogy jelenleg ugyanez zajlik most is, aminek

egyik célja a reménykeltés, az ellenzéki szavazók lelkesítése, míg a második fontos cél pedig az ellenzéken belüli harcokról szól.

A vezető elemző szerint a Medián egy olyan számsort hozott ki, amelyben a régi baloldali pártok legerősebbjei is éppen csak a bejutási küszöb alatt vannak (DK-Kutyapárt 4-4 százalék), így az az üzenet, hogy Magyar Péter akár nélkülük is képes lehet nyerni. "Ezt már kommunikálja is Magyar Péter, látványosan az ő megrendelése a mai kutatás is" - írta.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai és romániai elnökválasztás során is ugyanezzel a módszerrel manipulálták a közvéleményt.

Ugyanakkor ez a két példa is azt mutatja, hogy hiába hülyítik az embereket ezekkel a számsorokkal, a választási eredményt nem befolyásolja. Ahogyan 2022-ben sem nyertek amiatt, mert a kutatásokban azt mérték...

- közölte az elemző.