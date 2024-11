Átadták az idei Highlights of Hungary Társadalmi Díjakat

A Highlights of Hungary nem klasszikus díj, nem szimplán egy elismerést nyújtó márka, sokkal inkább egy ügy, szellemi értelemben vett védőháló. Amellett tett hitet, hogy a pozitív magyar kezdeményezéseket kiemelje és bebizonyítsa, hogy van mire büszkének lennünk. 10 éves fennállása során több mint 500 kiemelkedő magyar teljesítményt mutatott be, ezáltal inspirálva és motiválva mindenkit cselekvésre, alkotásra. Ezen teljesítmények sorából csemegéz a gálán

bemutatott, Sal Endre és Berta Mihály tollából született, „Inspiráló magyarok - 24 lebilincselő sikertörténet” című interjúkötet is, amely a Highlights of Hungary kiadásában jelent meg.