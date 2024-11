Dömötör Csaba: Politikai kutyakomédiára kezdenek hasonlítani a brüsszeli biztosi meghallgatások

A történet onnan indul, hogy az Európai Néppárt előre paktumot kötött a baloldali pártokkal. Ennek egyik eleme, hogy előre eldöntötték, hogy Várhelyi Olivér magyar jelöltet biztosan nem engedik át első körben. Ez így is történt, amint az az első (zárt ajtók mögött tartott) értékelő megbeszélésen kiderült. Ezeken én is részt veszek. A néppárti-baloldali képviselők (nyilvánvalóan a Tisza Párt támogatásával) annak ellenére is kiegészítő válaszokat kértek Várhelyi Olivértől írásban, hogy a meghallgatásán az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtotta, azt is demonstrálva, hogy okkal tagja 5 éve a biztosi kollégiumnak - írja Dömötör Csaba a Facebook-oldalán.

A második zárt ajtók mögötti értékelés nem tartott tovább negyed óránál. Mindent elmond az egészről, hogy egyáltalán nem foglalkoztak érdemben Várhelyi Olivér megküldött válaszaival, ehelyett újabb paktumos döntésként bejelentették, hogy tovább húzzák az eljárást. E hét szerdán lett volna újabb ülés, de ezt minden érdemi indoklás nélkül törölték. Azóta azt sem tudni, mikor lesz a következő. De vajon miért? Az okokat ott kell keresni, hogy a spanyolországi események túlnőttek az eredeti terveken. A spanyol biztosjelölt jelenleg még a spanyol kormány tagja, és hazájában őt tartják az egyik fő felelősnek a valenciai tragédiáért, illetve a kormányzati segítség hiányáért. Politikai értelemben a fejét követelik, és ez nagyon megnehezíti, hogy az Európai Parlament közben jóváhagyja tagságát az Európai Bizottságban. Ha nem hagyják jóvá, borul az egész nagykoalíciós paktum. Így hát a spanyol szocialista biztosjelölt szorult helyzete miatt blokkolják a többi biztos jóváhagyását is. Sok mindenről szól ez az egész, csak arról nem, amiről kellene. Tartalom nélküli kisstílű politikai alkukkal foglalkoznak, nem pedig azzal, hogy ebben a válságok gyötörte időszakban, mielőbb megkezdhesse a munkáját az Európai Bizottság. Így Várhelyi Olivért sem azért blokkolják, mert bárkit is érdekelne közülük az európai egészségügy helyzete. Folytatás a jövő héten. Az egész eljárás épp annyira szomorú, mint amennyire méltatlan. Fölösleges is leírni, mit csinálnának az EU sokat idézett alapító atyái, ha látnák ezt. Bárhogy is legyen, Várhelyi Olivér kiváló jelölt, bizonyított a meghallgatásán, bizonyított az elmúlt 5 évben. Eddig is támogattuk, ezután is támogatni fogjuk.

