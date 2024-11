Egy középkori tündérmese Jan Fabre-val a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színház tökéletes másolatot készített ezekről a fémasztalokról, amelyeket gyakran használok a többi előadásomban is. Olyan ez, mint a díszlettervem aláírása. Használom őket az új, huszonnégy órás alkotásomhoz, a The Mystic Cycle-hez is, amelyet 2026 nyarára tervezek. Ezzel együtt a Vér vagyok (középkori mese) új alkotás lesz. Például a Bozsik Yvette társulat táncosaival készítettem új koreográfiákat. A zeneszerző, Dag Taeldeman új zenei feldolgozásokat is készített, és a Nemzeti Színház színészeivel végzett munka új szövegértelmezéseket is hoz. Az a típusú rendező vagyok, aki ténylegesen magára a pillanatra reagál abból, amit lát, abból, amit a színészek, a táncosok és a zenészek improvizációiból kap