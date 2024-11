ÉKM: Minden magyar számára alapjoggá tesszük a közösségi közlekedéshez való hozzáférést

Az új közlekedési alkotmány célja, hogy keretet adjon a személyszállítási szolgáltatások biztonságos, hatékony és fenntartható működéséhez, figyelembe véve a technológiai fejlődést és a környezetvédelmi szempontokat. Az új jogszabály végre vitát nem tűrően, a magyarázkodás lehetőségét kizárva ismeri el az utasok jogait és a szolgáltató állam kötelezettségeit.

Ez a jog biztosítja, hogy az utazások megkönnyítésével a magyar emberek a lakóhelyükhöz legközelebbi járási központokat, kényelmesebben, olcsóbban, gyorsabban és biztonságosabban érhessék el. Magyarországon 3155 települése közül 350 esetében jelenleg nem biztosított, hogy onnan, a járásközpontba illetve a járásközpontból a lakóhelyre naponta 3 járattal eljuthassanak az utasok. Ezt az új törvény alapjogként biztosítja, miképpen pontosan szabályozza a járásközpontokról a megyeszékhelyekre, illetve a fővárosba eljutás lehetőségének kötelezően biztosítandó minimumát.

Az új jogszabály olyan helyeken is biztosítja a közösségi közlekedést, ahol eddig az semmilyen formában nem működött.

A törvény értelmében az állam egyszerre garantálja az emberek mobilitását és a fenntarthatósági szempontok érvényesülését. Az állampolgárok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében az alapellátást haváriahelyzetben és sztrájk esetén is biztosítani szükséges. Az alapellátás részeként előzetesen megjelölt járatok tehát sztrájk esetén sem törölhetők. Ezzel a legfontosabb, a munkába járást biztosító, vagy a diákok által leginkább igénybe vett járatok sztrájk esetén is az utasok rendelkezésére állnak majd. Korábban Magyarország kormánya mindenki számára megfizethetővé tette a közösségi közlekedést, most mindenki számára elérhetővé és egyszerűbbé teszi azt.