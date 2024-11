Életveszélyes sérültje is van a Soroksári úti raktártűznek, több embert kórházba szállítottak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, robbanás miatt kigyulladt egy hatalmas csarnok a Soroksári úton. Később kiderült az is, hogy a leégett csarnok Jákob Zoltáné, a híres milliárdosé. A tűz nem csak a csarnokban tört ki, hanem egy szomszédos műhelyben robbant fel valami. A robbanásban érintett műhelyben is tűz volt, de azt már délelőtt eloltották a szakemberek.

A robbanásban többen is megsérültek.

Egy csarnoképületben keletkezett tűz oltásán dolgoznak tűzoltók a fővárosi Soroksári úton 2024. november 14-én.

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A mentők tájékoztatása szerint

a helyszínről három férfit könnyebb, egy férfit súlyos, egy férfit pedig súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kora reggel közölte, hogy teljes terjedelmében ég egy mintegy 800 négyzetméteres csarnoképület a Soroksári úton.