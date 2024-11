Elkészült David Pressman búcsúdala, ezt nem teszi ki az ablakba

Donald Trump és vele együtt a republikánusok győztek az amerikai elnökválasztáson. Ez az örömteli hír azt is jelenti, hogy David Pressmannek az Egyesült Államok jelenlegi magyarországi nagykövetének az ideje kitelt, szépen mehet haza. A demokrata adminisztráció által Budapestre küldött Pressman folyamatosan támadta az Orbán-kormányt, minden eszközt megragadott, hogy keresztbe tegyen a kormánynak és egyértelmű kapcsolatok fűzték a hazai baloldalhoz.

„Búcsúzunk, Pressman nagykövet úr, hiányozni fog!” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán a nagykövetnek. De nem ő volt az egyetlen, aki örömmel búcsúzott Pressmantól. Rákay Phillip például egy ismert Korda György-számmal intett neki búcsút:

„David Pressmannek szeretném küldeni a Reptér című számot!” – írta legújabb bejegyzésében a médiaszakember.

Természetesen az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő netzenész, Wellor sem hagyta szó nélkül az amerikai elnökválasztás eredményeképpen útilaput kapó provokátorként működő Pressman dicstelen búcsúját. Durván elhúzta a nótáját. A Wellor névjegyévé váló kőkemény dalszöveg most is a helyén van, sőt ha lehet most még vitriolosabb, mint eddig bármikor.

Íme néhány versszak az új az dalból:

Szorul a torok, könnyes a szem

nélküled mi lesz velünk, Pressman?

sok emlék, LMBTQ-piknik

gondolni fogunk rád mi mindig

ünneped már nem lesz a pride

felszámoljuk a kuplerájt

neked most már illa berek

felsírnak halkan a youtuberek

Az útleveled el ne vesszen,

tényleg húzz el végleg, Pressman!

beintünk a hatalmi gőgnek

tűnj el innen, rég hányunk tőled!

Magyar Peti szemében gyász

vidd magaddal, mint a poggyászt

a sok aljasság, mind hiába

kotródsz vissza Amerikába

visszacsap majd minden átkod

és ha nem lesz elég mákod

míg nézel bambán, bandzsán

új állomásod Azerbajdzsán.

(...)

Főállású provokátor

más lesz minden mától

fogd kézen a férjedet

fizetjük a repjegyet

nem bánjuk, ha megharagszol

ez a járat egy útra szól

és ha a búcsú kicsit megtör

útravalód a cancel culture

Az útleveled el ne vesszen,

tényleg húzz el végleg, Pressman!