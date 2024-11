Eltűnt egy 14 éves szigetszentmiklósi kislány, napok óta semmit sem tudnak róla

Egy 14 éves kislányt keresnek a szigetszentmiklósi rendőrök. Ő az:

Jámbor Nikolett november 8-án, a délutáni órákban ment el szigetszentmiklósi otthonából, azóta semmit sem tudnak róla. A rendőrök már ellenőrizték azokat a címeket, ahová mehetett, ez azonban nem hozott eredményt, így most azt kérik, hogy akik látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a 06-1-236-28-83-es a 06-80-555-111-es, vagy a 112-es telefonszámon.

A fiatal lány körülbelül 165 cm magas, súlya 100 kilogramm. Haja vörösre festett, egyenes szálú, vállig érő. Arcának bal oldalán – az orr és a száj közötti részen – kis méretű anyajegy van.

Amikor eltűnt, szürke, kapucnis pulóvert, világos árnyalatú pólót, fekete nadrágot és sötétszürke sportcipőt viselt, valamint egy színes tornazsák is volt nála. Pénzt, telefont, okmányokat nem vitt magával.

Az eltűnt személyek között szerepeltek egy ideig egy 31 éves amerikai nő is, akinek Budapesten veszett nyoma. Mint kiderült, őt megölték.

A portlandi Mackenzie Elizabeth Michalski rutinos utazóként érkezett Budapestre, ahol november 5-én találkozott egy 37 éves ír férfival, M. L. T.-vel. A rendőrség korábbi közleménye szerint több szórakozóhelyen is együtt látták őket. A férfi azonban később meggyilkolta.

A sajtótájékoztatón Gál Sándor r. alezredes elmondta, hogy a nő eltűnésének bejelentése után kamerakutatásba kezdett a rendőrség, ekkor lett nekik gyanús egy férfi, akivel a nő több szórakozóhelyre is együtt ment be. Ezen felül több gyanús körülmény is volt, ami miatt felmerült, hogy a nőt meggyilkolták. A 37 éves ír férfit november 7-én fogták el a VII. kerületi bérelt lakásánál.

Ezek után további nyomokat találtak, amik bizonyították a gyilkosságot.

Gál Sándor r. alezredes

Fotó: Origo

A 31 éves nő október 31-én, turistaként érkezett az országba, majd november 5-én este elment szórakozni. Ekkor ismerkedett meg az ír férfival, akivel több szórakozóhelyen is együtt táncoltak. Közel kerültek egymáshoz, majd a nő úgy döntött, hogy felmegy a férfival a lakására.

Itt szex közben a férfi meggyilkolta.

A férfi ekkor megpróbálta eltüntetni a nyomokat.